УФАС возбудило два дела после повышения стоимости проезда в Пензе Общество

Пенза, 6 сентября 2019. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области возбудило два дела по признакам нарушения частными перевозчиками антимонопольного законодательства при повышении стоимости проезда в Пензе.

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«Компании-перевозчики, осуществляющие перевозку граждан в общественном транспорте Пензы автобусами большой и малой вместимости, в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги. Указанные действия совершены хозяйствующими субъектами-конкурентами единообразно и синхронно, что может указывать на достижение и реализацию антиконкурентного картельного соглашения», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УФАС России по Пензенской области в пятницу, 6 сентября.

В тексте отмечается, что это могло повлечь последствия, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции», то есть привести к установлению или поддержанию цен или тарифов.

В связи с этим 28 августа было издано два приказа УФАС: один — о возбуждении дела по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» обществами с ограниченной ответственностью «Меркурий», «Корпорация «Дилижанс» и «Транспортная компания «Дилижанс» ; второй — организациями «Меркурий», «Меркурий-авто-6», «Компания «Дилижанс», «ТК «Дилижанс», «Автокомбинат» и индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой.

Созданы комиссии по их рассмотрению.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 8 июля 27 рублей за одну поездку платят пассажиры следующих маршрутов: №99 (обслуживается индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой), №73 (ООО «ТК «Дилижанс»), №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93 (ООО «Компания «Дилижанс»), №№6, 17, 39, 71, 75 и 80 (ООО «Автокомбинат»).

До 23 рублей подорожал проезд на маршрутах №66 и №70 (ООО «Корпорация «Дилижанс»), а также №82С (ООО «ТК «Дилижанс»).

Компания «Меркурий» также намеревалась увеличить стоимость проезда. Предполагалось, что с 29 июля она вырастет на маршруте №54 с 21 до 24 рублей, однако впоследствии перевозчик отказался от этой идеи. 24 августа повышение состоялось. При этом билет подорожал не на 3 рубля, как планировалось изначально, а на два.