Лучшим работникам финансовых органов Пензенской области вручены награды Общество

Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Лучшие работники финансовых органов Пензенской области получили награды в ходе торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в правительстве региона в минувший вторник, 10 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, большой труд проделан специалистами по увеличению доходной части областного бюджета.

«Ваша работа обеспечивает эффективное функционирование всех отраслей экономики: промышленности, аграрного сектора, здравоохранения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Отдельное спасибо хочу сказать ветеранам финансовых органов, которые внесли большой вклад в развитие Пензенской области», — сказал глава региона.

По данным пресс-службы облправительства, девять человек поощрены почетными грамотами губернатора Пензенской области, еще 16 удостоены благодарностей. Также вручены другие награды.