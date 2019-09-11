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Лучшим работникам финансовых органов Пензенской области вручены награды

08:47 | 11.09.2019 | Общество

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Лучшие работники финансовых органов Пензенской области получили награды в ходе торжественного собрания, посвященного профессиональному празднику, которое состоялось в правительстве региона в минувший вторник, 10 сентября.

Лучшим работникам финансовых органов Пензенской области вручены награды

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Иван Белозерцев, большой труд проделан специалистами по увеличению доходной части областного бюджета.

«Ваша работа обеспечивает эффективное функционирование всех отраслей экономики: промышленности, аграрного сектора, здравоохранения, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Отдельное спасибо хочу сказать ветеранам финансовых органов, которые внесли большой вклад в развитие Пензенской области», — сказал глава региона.

По данным пресс-службы облправительства, девять человек поощрены почетными грамотами губернатора Пензенской области, еще 16 удостоены благодарностей. Также вручены другие награды.

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