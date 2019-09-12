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В Пензенской области отремонтировано 50 км трассы «Нижний Новгород — Саратов»

14:23 | 12.09.2019 | Общество

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Более 50 км федеральной трассы Р158 «Нижний Новгород — Саратов» отремонтировано на территории Пензенской области в 2019 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

В Пензенской области отремонтировано 50 км трассы «Нижний Новгород — Саратов»

Фото: M5-ural.ru

Он уточнила, что после капитального ремонта введен в эксплуатацию участок трассы с 440 по 450 км в Пензенском районе, где специалисты трудились начиная с 2018 года.

«На объекте выполнены работы по уширению и усилению основания дорожной одежды, устройству нового покрытия. Дорожники привели в нормативное состояние систему водоотвода и водопропускные трубы, укрепили обочины и откосы», — пояснила собеседница агентства.

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Ирина Никитина добавила, что на отремонтированном участке установлены новые знаки и барьерное ограждение.

«Вблизи населенных пунктов Марьевка, Улановка и Кромщино устроены тротуары с перильным ограждением, а на пешеходных переходах рядом с обновленными автопавильонами установлены комплексы автономного освещения», — уточнила она.

Представитель учреждения сказала, что также восстановлено дорожное покрытие на участке с 390 по 398 км в Бессоновском районе.

«На данный момент близится к завершению капитальный ремонт трассы Р158 у границы с Мордовией. Еще 30 км дороги в границах Иссинского и Мокшанского районов введут в эксплуатацию после ремонта в самое ближайшее время. Готовность этих объектов составляет более 93%», — подытожила Ирина Никитина.

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