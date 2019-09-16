В пензенских магазинах выявлены нарушения требований к размещению молочной продукции Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Нарушения требований к размещению молочной продукции, которые начали действовать в России с 1 июля 2019 года, выявлены в 249 объектах розничной торговли Пензенской области, что составляет более 37% от общего числа проверенных организаций. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, всего было проверено 759 объектов, в том числе торговые сети ООО «Перекресток», АО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Ашан», ООО «Атак», ООО «Караван», ООО «Дьюти Фри-Пенза», ООО «Лабиринт Волга», а также организации, работающие под брендом «Магазин моего района», и 149 индивидуальных предпринимателей.

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Нарушения в части выкладки молочных продуктов способом, не позволяющим визуально отделить их от иных пищевых товаров, составляют около 45%.

Более чем в 6% случаев отсутствовала информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Вместе с тем, по информации Роспотребнадзора, количество объектов, в которых выявлены недочеты, постепенно снижается. На 20 июля нарушения были обнаружены в 90% магазинов, на 20 августа — в 62%, на 2 сентября — в 39%, по последним данным — в 37%.

Выдано 293 предписания об устранении недочетов. Исполнены 96% из них.