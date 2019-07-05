В Пензенской области подведены итоги проверок качества молочной продукции Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. 16 из 417 проб молока и продукции из него, исследованных центром гигиены и эпидемиологии Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года, не соответствовали требованиям таможенного регламента по микробиологическим показателям, показателям идентификации и по маркировке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

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«По всем фактам обнаружения в обороте фальсифицированной продукции управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей и продавцов. По результатам приняты меры, направленные на пресечение противоправных действий, вся фальсифицированная молочная продукция снята с реализации, наложены штрафы на общую сумму более 300 тыс. рублей за производство и оборот фальсификата, выданы предписания о приостановлении реализации продукции», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в ходе проверок объектов, осуществляющих поставку и реализацию молока и продукции из него, выявлялись также нарушения прав потребителей на получение достоверной информации об изготовителе, по маркировке расфасованной продукции, оформлению вывесок и ценников.

По данным пресс-службы, также зафиксированы недочеты в сфере санитарно-технического состояния и содержанию помещений и оборудования, санитарно-эпидемиологического режима на объектах.