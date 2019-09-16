Жители Пензы смогут почувствовать себя инкассаторами

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Жители Пензы смогут примерить на себя роль инкассатора в ходе дня открытых дверей в региональном отделении Волго-Вятского главного управления Банка России в субботу, 28 сентября.
Специалисты познакомят их со спецификой работы, расскажут о бронеавтомобилях для перевозки ценностей, разрешат посидеть за рулем спецмашины, сфотографироваться в каске и бронежилете с бутафорскими мешками денег.
Также участники акции смогут узнать, как проходит экспертиза денежных знаков и проверка банкнот на специальном оборудовании. Сотрудники учреждения поделятся информацией о том, по каким признакам можно определить фальшивые купюры и как противостоять распространенным уловкам финансовых мошенников.
Для детей подготовлен квест «Тайна старого сундука».
Кроме того, гостей ожидают четыре дополнительные интерактивные площадки. На них можно будет узнать, как сдать биометрические данные и зачем это нужно, погрузиться в атмосферу истории денег, принять участие в квесте «По страницам истории», с помощью магнитов собрать демоверсию платежной карты и запомнить основные признаки нелегальных кредиторов.
Премьерными станут две выставки в музее при отделении Банка России: «Магия театра» с изображениями монет из драгоценных металлов театральной тематики, а также фотоэкспозиция «250 лет российским бумажным деньгам», приуроченная к юбилею запуска в обращение первых ассигнаций.
Узнать подробности о предстоящем дне открытых дверей и записаться на экскурсию можно через сайт Банка России.
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