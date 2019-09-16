Реконструкция проезда под железной дорогой вблизи Бакунинского моста пока не планируется Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Работы по реконструкции проезда под железнодорожными путями в центре Пензы — неподалеку от Бакунинского моста в районе улицы Ерик и Горбатова переулка — пока проводить не планируется из-за дефицита денежных средств. Об этом сообщил вице-мэр Денис Леонтьев.

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«[Бакунинский] мост находится в аварийном состоянии. Есть необходимость его реконструировать именно сейчас, а то, что про прокол... Стоимость там, как говорят, примерно около 1 млрд. рублей. К сожалению, мы такими денежными средствами, чтобы все одновременно сделать, не располагаем», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в администрации Пензы в понедельник, 16 сентября.

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В свою очередь начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Игорь Умнов отметил, что теоретически модернизировать проезд под железной дорогой можно.

«Это просто возможно по отдельному проектному решению, потому что это два абсолютно разных проекта. На данный момент решается вопрос именно по Бакунинскому мосту», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проезд под железной дорогой, расположенный неподалеку от Бакунинского моста в Пензе, регулярно становится местом ДТП.

Нередко там застревают фуры, водители которых игнорируют знак, оповещающий о возможности проезда транспортных средств высотой менее 3,1 метра.