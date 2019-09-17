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В Пензе планируется увеличить площадь «Пассажа» за счет пристроя со стороны Московской

13:40 | 17.09.2019 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Планы по проведению реконструкции здания торгового центра «Пассаж», предполагающей возведение пристроя со стороны улицы Московской, обсуждаются в Пензе.

В Пензе планируется увеличить площадь «Пассажа» за счет пристроя со стороны Московской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в результате площадь застройки земельного участка намечено увеличить с 63% до 70%, так как линия западного фасада — с улицы Московской — будет перенесена до его границы.

Как отмечается в схеме планировочной организации земельного участка, подготовленной проектной организацией «Гипромаш» по заказу ОАО «Торговый центр «Пассаж», предлагаемое решение обусловлено линией существующей застройки. В качестве примера приводятся расположенные по соседству здания бывшего мясного пассажа, а также инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Пензы.

Планируемая реконструкция одной из главных входных групп не повлечет за собой увеличения торговых площадей. Она призвана сделать более комфортной зону входа и выхода посетителей: атриум даст им возможность попадать сразу на верхние этажи, минуя зону прохода по первому.

«Реконструкция входной группы торгового центра с выносом его фасада на линию застройки по улице Московской позволит улучшить внутреннюю планировку и сделает его существенно более удобным для посетителей», — подчеркивается в документации.

К настоящему времени в администрации Пензы проведены публичные слушания по проекту решения о согласовании отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров на улице Московской.

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Заключение об их результатах размещено на сайте мэрии. В нем говорится, что публичные слушания следует считать состоявшимися, а также решено рекомендовать главе администрации Пензы предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.

Здание ТЦ «Пассаж» было реконструировано и введено в эксплуатацию в 2007 году. Согласно сведениям, размещенным на сайте ТЦ «Пассаж», его общая площадь составляет 27 тыс. кв. метров, торговая — более 19 тыс. кв. метров.

Здание состоит из пяти этажей, включая нулевой. Большинство помещений занимают торговые организации. На третьем этаже имеется несколько точек общепита, на четвертом действуют фитнес-клуб и развлекательный центр для детей.

ТЦ «Пассаж» располагается на земельном участке с кадастровым номером 58:29:4005002:82, площадь которого составляет 11 тыс. 91 кв. метр. Он находится в зоне «Ц-1» — зоне обслуживания и деловой активности городского центра.

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