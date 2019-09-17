В Пензе планируется увеличить площадь «Пассажа» за счет пристроя со стороны Московской Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Планы по проведению реконструкции здания торгового центра «Пассаж», предполагающей возведение пристроя со стороны улицы Московской, обсуждаются в Пензе.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», в результате площадь застройки земельного участка намечено увеличить с 63% до 70%, так как линия западного фасада — с улицы Московской — будет перенесена до его границы.

Как отмечается в схеме планировочной организации земельного участка, подготовленной проектной организацией «Гипромаш» по заказу ОАО «Торговый центр «Пассаж», предлагаемое решение обусловлено линией существующей застройки. В качестве примера приводятся расположенные по соседству здания бывшего мясного пассажа, а также инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району Пензы.

Планируемая реконструкция одной из главных входных групп не повлечет за собой увеличения торговых площадей. Она призвана сделать более комфортной зону входа и выхода посетителей: атриум даст им возможность попадать сразу на верхние этажи, минуя зону прохода по первому.

«Реконструкция входной группы торгового центра с выносом его фасада на линию застройки по улице Московской позволит улучшить внутреннюю планировку и сделает его существенно более удобным для посетителей», — подчеркивается в документации.

К настоящему времени в администрации Пензы проведены публичные слушания по проекту решения о согласовании отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров на улице Московской.

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Заключение об их результатах размещено на сайте мэрии. В нем говорится, что публичные слушания следует считать состоявшимися, а также решено рекомендовать главе администрации Пензы предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.

Здание ТЦ «Пассаж» было реконструировано и введено в эксплуатацию в 2007 году. Согласно сведениям, размещенным на сайте ТЦ «Пассаж», его общая площадь составляет 27 тыс. кв. метров, торговая — более 19 тыс. кв. метров.

Здание состоит из пяти этажей, включая нулевой. Большинство помещений занимают торговые организации. На третьем этаже имеется несколько точек общепита, на четвертом действуют фитнес-клуб и развлекательный центр для детей.

ТЦ «Пассаж» располагается на земельном участке с кадастровым номером 58:29:4005002:82, площадь которого составляет 11 тыс. 91 кв. метр. Он находится в зоне «Ц-1» — зоне обслуживания и деловой активности городского центра.