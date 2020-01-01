В Пензе начали готовить мероприятия в честь 75-летия Великой Победы Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. 85 мероприятий включено в Пензе в предварительный план празднования 75-летия Великой Победы, в честь которого 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. Об этом сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

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«Каждый месяц — знаковая дата и посвященное этой дате мероприятие. Первые из них пройдут уже в январе 2020 года», — пояснила она в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 17 сентября.

В числе знаковых событий Вера Фейгина назвала проект «Народный театр — народной Победе», спектакль «А мы из Пензы» на Юбилейной площади и торжества у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в начале года запланированы мероприятия, посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, а также состоятся открытые соревнования по авиамодельному спорту памяти Героя Советского Союза, летчицы Валентины Гризодубовой, выставки, конкурсы, просветительские акции и другие мероприятия.