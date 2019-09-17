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В Пензе 18 сентября частично перекроют дорогу на улице Суворова в районе «СаниМарта»

16:19 | 17.09.2019 | Общество

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Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Участок проезжей части на улице Суворова в Пензе в районе торгового центра «СаниМарт» — между улицами Володарского и Плеханова — будет закрыт для движения транспорта по направлению из центра города в предстоящую среду, 18 сентября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

В Пензе 18 сентября частично перекроют дорогу на улице Суворова в районе «СаниМарта». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе, расположенном на проезжей части.

«Транспортное сообщение в сторону микрорайона Арбеково будет осуществляться по улицам Пушкина и Октябрьской. Движение по направлению к центру города останется неизменным», — сказала собеседница агентства.

Мария Асельдерова уточнила, что участок проезжей части будет перекрыт с 8.00 до окончания работ — примерно до 20.00.

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