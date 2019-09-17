Маршрутки из Заречного в период реконструкции Бакунинского моста пустят по Сурскому Общество

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Микроавтобусы №111, №112 и №113, осуществляющие перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам из Заречного в Пензу и обратно, будут следовать по Большому Сурскому мосту с предстоящего четверга, 19 сентября, в связи с закрытием Бакунинского на реконструкцию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный специалист-эксперт управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области Вадим Хазов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, в связи с тем, что после спуска с моста левый поворот на улицу Каракозова запрещен, сначала транспорт будет двигаться по улицам Старо-Черкасской, Огородной, Восточной, а затем следовать в направлении центра Пензы.

Вадим Хазов добавил, что по пути из Пензы в Заречный делать такой крюк не придется — маршрутки поедут по улицам Урицкого, Сурской и будут попадать сразу на мост.

Схемы движения маршруток, связывающих Заречный и Пензу, в период реконструкции Бакунинского моста:

Маршрутка №111 «Пенза-I — КПП-11 — Заречный (132-й квартал)»:

Из Пензы в Заречный: Привокзальная площадь, улицы Октябрьская, Московская, Суворова, Урицкого, Сурская, Большой Сурский мост, улицы Чаадаева, Долгорукова, Кустанайская, Свободы, Нейтральная, в Заречном — улицы Ленина, Зеленая, Комсомольская, Спортивная, проспект Мира, улицы Коммунальная, Литке.

Из Заречного в Пензу: улицы Литке, Коммунальная, проспект Мира, улицы Спортивная, Комсомольская, Зеленая, Ленина, в Пензе — улицы Нейтральная, Свободы, Кустанайская, Догорукова, Чаадаева, Большой Сурский мост, Старо-Черкасская, Огородная, Восточная, Сурская, Чехова, Суворова, Московская, Октябрьская, Привокзальная площадь.

Маршрутка №112 « Пенза-I — КПП-5 — Заречный (132-й квартал)»:

Из Пензы в Заречный: Привокзальная площадь, улицы Октябрьская, Московская, Суворова, Урицкого, Сурская, Большой Сурский мост, улицы Чаадаева, Долгорукова, Кустанайская, Свободы, Нейтральная, в Заречном — проспекты Мира и 30-летия Победы, улицы Ленина, Зеленая, Комсомольская, Спортивная, Мира, Коммунальная, Литке.

Из Заречного в Пензу: улицы Литке, Коммунальная, проспект Мира, улицы Спортивная, Комсомольская, проспекты 30-летия Победы и Мира, в Пензе — улицы Нейтральная, Свободы, Кустанайская, Долгорукова, Чаадаева, Большой Сурский мост, улицы Старо-Черкасская, Огородная, Восточная, Сурская, Чехова, Суворова, Московская, Октябрьская, Привокзальная площадь.

Маршрутка №113 «Пенза-I — КПП-5 — Заречный (лицей №230)»:

Из Пензы в Заречный: Привокзальная площадь, улицы Октябрьская, Суворова, Урицкого, Сурская, Большой Сурский мост, Долгорукова, Кустанайская, Свободы, Нейтральная, в Заречном — проспект Мира, улицы Строителей, Заречная, проспект 30-летия Победы, улица Озерская, проспект 30-летия Победы, улицы Ленина, Зеленая.

Из Заречного в Пензу: улицы Зеленая, Светлая, проспект 30-летия Победы, улица Озерская, проспект 30-летия Победы, улица Заречная, Строителей, проспект Мира, в Пензе — улицы Нейтральная, Свободы, Кустанайская, Долгорукова, Чаадаева, Большой Сурский мост, улицы Старо-Черкасская, Огородная, Восточная, Сурская, Чехова, Суворова, Московская, Октябрьская, Привокзальная площадь.