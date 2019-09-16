Автомобилистам предложили варианты объезда Бакунинского моста в период реконструкции Общество

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Четыре основных варианта объезда Бакунинского моста через реку Суру, который будет закрыт на реконструкцию с 19 сентября, предлагается использовать жителям Пензы и гостям города. Об этом заявил заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Олег Осин.

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«Первый — это улица Измайлова с выходом на улицу Кирова, так называемый «новый» путепровод. Я так думаю, это будет наиболее загруженный участок, где у нас возникнут проблемы. Второй путь — это объезд по улице Злобина с выездом на улицу Свердлова и далее на улицу Калинина. Третий маршрут — это с улицы Свободы по улице Кустанайской на улицу Чаадаева. Четвертый — это Ахунский переезд и также выезд на улицу Чаадаева», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в мэрии Пензы в понедельник, 16 сентября.

Олег Осин подчеркнул, что планируется ежедневно проводить мониторинг загруженности улично-дорожной сети в связи с перераспределением транспортных потоков.

«На основании сделанных выводов будем вносить изменения в режим работы как светофорных объектов, так и в саму действующую схему организации дорожного движения», — сказал он.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков напомнил, что из Заречного в Пензу также можно проехать по федеральной трассе М5 «Урал», заехав в город через микрорайоны Север или Арбеково.

Комментируя предстоящие изменения, вице-мэр Денис Леонтьев обратил внимание на то, что знаки, которые будут установлены к моменту закрытия моста на реконструкцию, неокончательные.

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«Мы будем принимать дополнительные меры по уменьшению заторов на дорогах и увеличению пропускной способности», — сообщил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция Бакунинского моста в Пензе включена в приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

В августе 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «Автодорога» муниципальный контракт на реконструкцию сооружения и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина. Его цена составила более 900 млн. рублей.

Основные мероприятия, включая демонтаж старых и возведение новых конструкций, запланированы на 2020 год.

Дата завершения работ — 1 сентября 2021 года.

Закрыть Бакунинский мост на реконструкцию планируется 19 сентября.