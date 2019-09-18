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Объявлен конкурс социальных проектов «Активное поколение»

12:04 | 18.09.2019 | Общество

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Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Пензенское областное отделение Российского фонда мира объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе социальных проектов в поддержку пожилых людей «Активное поколение», который продлится по 8 октября.

Объявлен конкурс социальных проектов «Активное поколение». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Конкурс проводится на территории Воронежской, Липецкой, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской областей и Мордовии при финансовой поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

К участию в нем приглашены российские некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные группы граждан, которые реализуют проекты, направленные на формирование активной жизненной позиции и социальную адаптацию граждан старшего поколения, развитие их самоорганизации и взаимопомощи.

По итогам конкурса будут распределены гранты в размере до 50 тыс. рублей.

Результаты отбора лучших проектов планируется объявить до 1 ноября.

Заявленные инициативы должны быть реализованы до конца января 2020 года.

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