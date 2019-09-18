В Пензенской области в преддверии переписи пересчитали все дома Общество

Пенза, 18 сентября 2019. PenzaNews. Более 520 регистраторов за месяц актуализировали число домов в Пензенской области в преддверии всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года.

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В период обхода каждый их них на своем участке сверил наличие всех домов, строений и жилых помещений, перечисленных в маршрутном листе и указанных на картографическом материале, с фактической ситуацией и внес необходимые уточнения.

По данным федеральной информационной адресной системы и автоматизированной системы ВПН, в Пензенской области насчитывалось 322 тыс. 417 домов. В ходе мониторинга установлено, что их число уменьшилось на 14 тыс. 937, или на 4,6%.

Выявлены и добавлены вновь 3 тыс. 782 дома, или 1,2%. Преимущественно, изменения появились за счет застройки микрорайонов Заря, Междуречье и Согласие в Пензе, города «Спутника», а также благодаря возведению жилья в Бессоновском и Мокшанском районах.

Исключены из списка 18 тыс. 719 домов, или 5,8%, в том числе разрушенные, снесенные, сгоревшие и не подлежащие восстановлению строения, а также жилье аварийного фонда, на месте которого планируется строительство нового. Свыше 1 тыс. таких домов находились в Городищенском, Кузнецком, Нижнеломовском, Сердобском и Сосновоборском районах.

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Кроме того, во время регистраторского обхода выявлен ряд недостатков, например, отсутствие в частном секторе указателей с номерами домов и названиями улиц. В Ленинском районе Пензы их не имеют около 45% домов, в Первомайском — 40%, в Железнодорожном — 23%, Октябрьском — 8,4%. За пределами областного центра отсутствие аншлагов в большом количестве выявлено в Пензенском и Бессоновском районах — по 40%, в Земетчинском — 35%, в Каменском и в Бековском районах — по 30%.

Помимо этого, нарекания вызвали огороженные придомовые территории многоэтажных домов и коттеджного поселка «Дубрава» в Пензе, а также бродячие собаки, неухоженная территория частного сектора, плохая освещенность улиц.

Данная информация будет доведена до руководителей муниципалитетов для дальнейшего устранения недочетов.

По итогам регистраторского обхода актуализированный картографический материал будет передан для внесения изменений в базы данных и использован для тиражирования карт для переписного персонала в 2020 году, говорится в информационном материале Пензастата.