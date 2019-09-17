В Пензе введено в эксплуатацию почти 260 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Почти 260 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензе с начала 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов.

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По его словам, это составляет почти 52% от годового плана.

Магомед Агамагомедов уточнил, что всего за 12 месяцев намечено ввести в эксплуатацию около 500 тыс. кв. метров жилья: 261 тыс. кв. метров — в многоквартирных домах (МКД), еще 238 тыс. кв. метров — в индивидуальных.

Вице-мэр пояснил, что с представителями всех компаний-застройщиков, которые должны сдать МКД в 2019 году, еженедельно проводятся совещания.

«Всего до конца года осталось ввести в эксплуатацию 20 многоквартирных домов: в сентябре — два, в октябре — семь, оставшиеся дома — в ноябре и декабре», — сказал Магомед Агамагомедов в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 17 сентября.

Он добавил, что еженедельно проводятся рейды, в ходе которых специалисты консультируют собственников земельных участков и индивидуальных домов по вопросам инвентаризации и постановки недвижимости на кадастровый учет.

В ближайшее время эту работу планируется активизировать, сообщает пресс-служба мэрии.