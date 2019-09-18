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В Колышлейском районе откроют памятник Василию Глазунову

18:30 | 18.09.2019 | Общество

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Колышлей, 18 сентября 2019. PenzaNews. Церемония открытия памятника дважды Герою Советского Союза, первому командующему Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанту Василию Глазунову, который установлен на его малой родине — на месте деревни Варваровка в Лачиновском сельсовете Колышлейского района Пензенской области, состоится в предстоящую пятницу, 20 сентября.

В Колышлейском районе откроют памятник Василию Глазунову

Фото: Kolyshley.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте районной администрации, в ней примут участие официальные лица, школьники и жители близлежащих сел.

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Памятник является работой скульптора, члена Союза художников России Максима Кулева. На лицевой части размещен барельеф Василия Глазунова, выполненный заслуженным художником страны Валерием Кузнецовым.

Инициатива установки памятника исходила от региональной общественной организации по развитию военно-патриотического воспитания и культурного наследия «Суворовец».

Проект реализован при финансовой поддержке правительства Пензенской области в сотрудничестве с отделением Союза художников России и администрацией Колышлейского района.

Большой вклад в выбор места и обустройство территории внесли неравнодушные жители.

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