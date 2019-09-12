В Николаевке торжественно открыт памятник Лаврентию Загоскину Общество

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Памятник уроженцу села Николаевка Пензенской области, морскому офицеру, исследователю Русской Америки Лаврентию Загоскину торжественно открыт на его малой родине в четверг, 12 сентября.

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В начале официальной части был показан фрагмент спектакля «Юконский ворон», посвященного жизни путешественника.

Затем к собравшимся обратился председатель регионального отделения Русского географического общества (РГО), идейный вдохновитель проекта «Возвращение к родным берегам» Игорь Пантюшов.

Он признался, что его переполняют эмоции и чувство гордости — за земляка и за то, что совместно удалось увековечить его память.

«Дорогие друзья, я уверяю вас, что проект «Возвращение к родным берегам» будет продолжен при вашей поддержке, потому что имя такого заслуженного человека должно жить», — отметил он.

В свою очередь заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов назвал день открытия памятника Лаврентию Загоскину знаменательным не только для региона, но и для всего культурного сообщества, уважающего заслуги исследователя.

Он напомнил, что в мае 2019 года, когда было выбрано место для памятника, к нему вела разбитая дорога, но всего за два месяца ее отремонтировали. За это Олег Ягов поблагодарил главу администрации Пензенского района Сергея Козина.

Также зампред облправительства выразил слова признательности Игорю Пантюшову, подчеркнув, что тот «делает реальные дела».

Затем Олег Ягов от имени губернатора Ивана Белозерцева вручил благодарственные письма председателю мокшанского местного отделения РГО, руководителю ООО «Визави» Роману Каденкову, членам общества Галине Шатровой, Ларисе Игониной и Валерию Щербакову, а также сооснователю архитектурного бюро «Вещь!» Антону Белову и скульптору Илье Порватову.

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В свою очередь главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков поблагодарил руководство и членов реготделения РГО от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он вручил благодарственные письма полпреда Игорю Пантюшову и врио гендиректора объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Виолетте Добряковой.

Кроме того, слово было предоставлено почетной гостье мероприятия Людмиле Задорновой.

Она отметила, что рада находиться на земле, которой гордился ее отец — писатель Николай Задорнов, дороживший именами Лаврентия и Михаила Загоскиных.

По ее словам, она восхищена энтузиазмом пензенских общественников и по-хорошему завидует их стремлению сохранить в памяти потомков имена заслуженных людей.

В продолжение торжественного мероприятия Сергей Козин пожелал, чтобы было больше таких позитивных инициатив.

В завершение официальной части жительница Николаевки Галина Шатрова подчеркнула, что открытие памятника известному земляку является важным событием для возрождения села.

После этого присутствующие возложили цветы к монументу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.