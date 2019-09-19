Зоопарк Пензы получил партию отечественных игрушек для белого медведя Общество

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Опытная партия отечественных специализированных изделий, призванных обогатить среду обитания белого медведя в неволе, поступила в зоопарк Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Игрушки созданы в рамках программы опеки белых медведей, реализуемой компанией «Роснефть».

Как сообщили в администрации пензенского зоопарка, предметы из нетоксичного пластика можно предлагать животному как пустыми, так и с кормовым или запаховым обогащением — в свободном или подвешенном состоянии.

Предполагается, что они будут выдаваться медведю по кличке Белый по очереди, в соответствии с планом наблюдений.

Первым зверь получил сине-красный шар, который вызвал у него большой интерес.

«Белый покатал его на суше, а потом кинул в бассейн и долго плавал с ним, пытался утопить», — говорится в комментарии к видео, которое размещено на страницах зоопарка в соцсетях.

В июле 2019 года пресс-служба «Роснефти» распространила информацию о том, что специалисты компании совместно с «Обществом дикой природы» впервые в России разработали специальные игрушки для белых медведей, которые находятся под опекой организации во всех зоопарках страны.

Для разнообразия среды обитания арктических хищников в вольерах произведено 64 изделия из особо прочного пластика двух видов: сборно-разборный шар и цилиндр.

Стоимость полученных образцов оказалась в три раза ниже зарубежных аналогов при сопоставимом качестве.