Главе Росавтодора представлен проект развязки на трассе М5 в районе Арбеково и Зари Общество

Москва, 19 сентября 2019. PenzaNews. Проект новой транспортной развязки на федеральной трассе М5 «Урал», попасть на которую можно будет из микрорайонов Дальнее Арбеково и Заря города Пензы, представлен руководителю Федерального дорожного агентства Андрею Костюку в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве в четверг, 19 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, по итогам обсуждения планируется включить строительство данного объекта в федеральный проект.

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Кроме того, достигнута договоренность о выделении из федерального бюджета средств на реконструкцию автодороги «Колышлей — Сердобск — Ртищево» в границах Пензенской области.

Помимо этого, губернатор Иван Белозерцев проинформировал главу Росавтодора о результатах реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Комментируя озвученные данные, Андрей Костюк отметил, что регион успешно справляется с поставленными задачами.