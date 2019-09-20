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Шуварин высказался против расширения пензенского «Пассажа» в сторону улицы Московской

12:51 | 20.09.2019 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва от округа №11 Алексей Шуварин высказался против того, чтобы администрация города давала согласие на увеличение площади здания торгового центра «Пассаж» за счет возведения пристроя со стороны улицы Московской.

Шуварин высказался против расширения пензенского «Пассажа» в сторону улицы Московской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Прошли публичные слушания по Московской, 83 — «Пассаж». Все-таки мнение граждан заключается в том, что [...] расширять в сторону улицы Московской данный объект все-таки, наверное, было бы неразумным, поскольку, на мой взгляд, и мнение избирателей, так сказать: это нарушает градостроительное пространство в области улицы Московской и исторически сложившуюся застройку», — пояснил он, обращаясь к и.о. мэра Сергею Волкову в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва после того, как были рассмотрены основные вопросы повестки.

Алексей Шуварин напомнил, что решение о согласовании отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке или об отказе в этом находится в компетенции руководства администрации Пензы.

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«Комиссия заключение уже дала. Вы вправе, соответственно, либо согласиться, либо не согласиться с заключением комиссии по отклонению от предельных параметров застройки. Прошу учесть данное пожелание», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 сентября 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров в Пензе на улице Московской, 83. Они были организованы в связи с тем, что ОАО «Торговый центр «Пассаж» планирует провести реконструкцию здания, увеличив площадь застройки земельного участка с 63% до 70%.

13 сентября комиссия во главе с начальником управления градостроительства и архитектуры мэрии Ниной Кутыревой рекомендовала главе администрации предоставить разрешение, дающее право на увеличение максимального процента застройки земельного участка.

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