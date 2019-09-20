Шуварин высказался против расширения пензенского «Пассажа» в сторону улицы Московской Общество

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы седьмого созыва от округа №11 Алексей Шуварин высказался против того, чтобы администрация города давала согласие на увеличение площади здания торгового центра «Пассаж» за счет возведения пристроя со стороны улицы Московской.

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«Прошли публичные слушания по Московской, 83 — «Пассаж». Все-таки мнение граждан заключается в том, что [...] расширять в сторону улицы Московской данный объект все-таки, наверное, было бы неразумным, поскольку, на мой взгляд, и мнение избирателей, так сказать: это нарушает градостроительное пространство в области улицы Московской и исторически сложившуюся застройку», — пояснил он, обращаясь к и.о. мэра Сергею Волкову в ходе первой организационной сессии гордумы седьмого созыва после того, как были рассмотрены основные вопросы повестки.

Алексей Шуварин напомнил, что решение о согласовании отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке или об отказе в этом находится в компетенции руководства администрации Пензы.

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«Комиссия заключение уже дала. Вы вправе, соответственно, либо согласиться, либо не согласиться с заключением комиссии по отклонению от предельных параметров застройки. Прошу учесть данное пожелание», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 9 сентября 2019 года состоялись публичные слушания по вопросу согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью более 11 тыс. кв. метров в Пензе на улице Московской, 83. Они были организованы в связи с тем, что ОАО «Торговый центр «Пассаж» планирует провести реконструкцию здания, увеличив площадь застройки земельного участка с 63% до 70%.

13 сентября комиссия во главе с начальником управления градостроительства и архитектуры мэрии Ниной Кутыревой рекомендовала главе администрации предоставить разрешение, дающее право на увеличение максимального процента застройки земельного участка.

