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Для избавления Пензы от пробок после закрытия моста отрегулируют светофоры

13:35 | 20.09.2019 | Общество

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Режим работы светофоров на некоторых перекрестках Пензы решено изменить с учетом результатов анализа перераспределения транспортных потоков в связи с реконструкцией Бакунинского моста, движение по которому прекращено с 19 сентября.

Для избавления Пензы от пробок после закрытия моста отрегулируют светофоры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, с учетом сложившейся обстановки будут отрегулированы светофорные объекты на пересечении улиц Кирова и Кураева, Чаадаева и Долгорукова, Луначарского и Каракозова, Урицкого и Максима Горького, Свердлова и Гоголя.

Кроме того, на пересечении улицы Транспортной и Горбатова переулка решено запретить движение в прямом направлении при следовании по улице Ерик со стороны улицы Злобина.

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Еще одно изменение касается разрешения левого поворота при движении по улице Транспортной со стороны улицы Кустанайской.

По данным мэрии, мониторинг дорожно-транспортной ситуации с целью выявления заторов проводится ежедневно.

Так, по состоянию на 20 сентября, в период с 7.30 до 10.00 было выявлено скопление машин на мосту имени ФУ БХУХО, наблюдался незначительный затор на Большом Сурском мосту и улице Долгорукова со стороны улицы Кустанайской.

На Свердловском мосту, по официальной информации, большого потока автотранспорта не зафиксировано.

Вместе с тем имелись затруднения в движении по улице Свердлова — от улицы Баумана до улицы Гоголя, а также на улице Урицкого — в районе пересечения с улицей Максима Горького.

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