Реконструкция Бакунинского моста в Пензе: причины, сроки, схемы объезда Статьи

Пенза, 19 сентября 2019. PenzaNews. Бакунинский мост — крупная транспортная артерия Пензы, соединяющая две части города, разделенные рекой Сурой. Он необходим жителям таких микрорайонов, как Маньчжурия, Нахаловка, Маяк, ГПЗ-24, Ахуны, а также города Заречного. Всем им придется скорректировать привычные маршруты на ближайшие годы, поскольку мост закрывают на масштабную реконструкцию. Она будет вестись в 2019, 2020 и 2021 годах.

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Разбираемся, в связи с чем возникла необходимость в столь длительных работах, что будет представлять собой реконструкция и как планируется направить транспорт во время ее проведения.

Почему нельзя дальше эксплуатировать Бакунинский мост?

Проектная документация на реконструкцию сооружения разработана ООО «Волгопроектстроймост» («ВПСМ») по заданию МКУ «Управление капитального строительства города Пензы». При ее подготовке специалисты учли результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрологических изысканий.

Также в апреле 2018 года было проведено предпроектное обследование объекта. По его результатам сделаны следующие выводы: признать остаточный ресурс моста практически исчерпанным; ужесточить режим эксплуатации сооружения, запретив движение грузовиков и ограничив скорость до 40 км/ч; произвести реконструкцию путем полной замены всех элементов.

В документации, размещенной на портале госзакупок, отмечается, что существующий железобетонный мост был построен в 1963 году, то есть 56 лет назад. По ряду параметров он на сегодняшний день не соответствует предъявляемым требованиям.

Например, это касается ширины проезжей части. К тому же, выявлены дефекты и повреждения, из-за которых состояние мостового перехода оценено как неудовлетворительное по долговечности и безопасности. Так, произошло полное разрушение деформационных швов, наблюдается провисание главных балок пролетных строений, тротуары имеют сквозные проломы плит.

По результатам проведенных расчетов суммарный износ моста оценен в 70%.

От слов к делу

Еще в ноябре 2016 года на сайте правительства Пензенской области появилась информация о том, что разработана документация на реконструкцию Бакунинского моста. Правда, какие-либо детали не уточнялись, сроки начала работ не назывались.

Спустя полгода стало известно, что документация нуждается в корректировке. В качестве предполагаемого времени начала реконструкции был назван конец 2017 года.

В ноябре на открытии Свердловского моста после капитального ремонта губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что в региональном центре намечено реализовать еще два подобных проекта. Наряду с Бакунинским в этом контексте он упомянул Бригадирский.

Впоследствии эта тема поднималась неоднократно. К примеру, в феврале 2018 года Иван Белозерцев сообщил, что реконструкция двух сооружений оценивается примерно в 4 млрд. рублей: на обновление Бригадирского моста необходимо 3 млрд. рублей, Бакунинского — 1 млрд. рублей. Позднее, комментируя предстоящие работы, глава региона высказался о перспективах открытия Центрального рынка для проезда транспорта. Он выразил мнение, что это «будет правильное решение» и «другого пути у нас нет».

В 2019 году разговоры о реконструкции стали конкретнее. В марте, пожалуй, впервые публично и четко прозвучало, что Бакунинский мост фактически будет демонтирован и возведен заново. При этом изначально предполагалось, что сооружение закроют лишь в 2020 году, а в текущем он будет использоваться как транспортная артерия.

Но ситуация сложилась иначе, и движение по нему решено прекратить с 19 сентября 2019 года.

«Мы подошли к тому дню, когда мы уже не можем проводить работы по реконструкции Бакунинского моста, не закрывая движение по нему», — поясняет исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков.

Альтернативные пути для автомобилистов

Власти Пензы видят четыре основных альтернативных пути для частного транспорта, по которым можно пересечь Суру в объезд Бакунинского моста.

Один из них — мост имени ФУ БХУХО, который еще называют Измайловским или Леонидовским. По нему есть возможность попасть на улицу Кирова, где с большой долей вероятности возникнут заторы.

Второй вариант — улица Злобина с выездом на Свердловский мост.

Третий путь — по улицам Свободы и Кустанайской, затем — по улице Чаадаева и Большому Сурскому мосту.

Четвертый способ добраться до центра Пензы в основном ориентирован на жителей Заречного. Он предусматривает движение по Ахунскому переезду и далее — по улице Чаадаева, которую, к слову, также планируется реконструировать. Как это отразится на транспортной обстановке в период закрытия Бакунинского моста, жителям очевидно; а вот что с этим делать, чиновники пока не продумали.

Помимо перечисленных, у водителей из Заречного есть еще один вариант. Попасть в Пензу можно с трассы М5 «Урал» через микрорайоны Север и Арбеково. Однако не стоит забывать, что на этом пути вскоре возникнет препятствие — виадук в районе Монтажного тоже намечено закрыть на реконструкцию.

С учетом перераспределения транспортных потоков специалисты намерены проводить ежедневный мониторинг загруженности улично-дорожной сети.

«На основании сделанных выводов будем вносить изменения в режим работы как светофорных объектов, так и в саму действующую схему организации дорожного движения», — говорит заместитель директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Олег Осин.

Как поедет общественный транспорт?

По официальным данным, около 2 тыс. рейсов общественного транспорта в сутки совершалось через Бакунинский мост. На время реконструкции 11 маршрутов поедут другими дорогами.

Направления объезда в основном те же, что и у частного транспорта: через мост имени ФУ БХУХО пустят маршрутки №№9М, 9К, 93, 99; через Большой Сурский мост — маршрутки №№9, 20, 24, 59, 73; через Свердловский мост — маршрутки №80 и автобусы №82С.

Это только то, что касается общественного транспорта Пензы, но есть еще и межмуниципальные маршруты, например, те, которыми пользуются жители Заречного для поездок в областной центр. Автобусы муниципального предприятия «Автотранс» — №101, №102 и №103 — решено направить через ГПЗ-24 и мост имени ФУ БХУХО, а маршрутки №111, №112 и №113 — по Большому Сурскому мосту.

Стоит отдельно сказать о том, что реконструкция сооружения в центре Пензы негативно скажется на жителях ряда микрорайонов Заречного. В связи с тем, что маршрут №102 сокращен до одного рейса в сутки, будет меньше возможностей для выбора транспорта внутри закрытого города. Чтобы добраться до областного центра, придется либо ждать маршрутку, либо идти на те остановки, через которые следуют автобусы №101 и №103.

Контракт на реконструкцию

29 апреля 2019 года был подписан муниципальный контракт на реконструкцию Бакунинского моста через реку Суру и подходов к нему от улицы Урицкого до улицы Злобина. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило его с компанией «Автодорога», которую возглавляет почетный гражданин области Татьяна Недопекина. Эта организация была задействована, в частности, при проведении капитального ремонта Свердловского моста.

Цена контракта — более 900 млн. рублей.

С учетом того, что объект включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), значительная часть финансирования поступит из федерального бюджета. При этом основные расходы будут понесены в 2020 и 2021 годах.

Работы планируется разбить на два этапа — подготовительный и основной.

Проектом предусмотрено переустройство существующего газопровода среднего давления, линий электропередач, а после разборки дорожной одежды — демонтаж коллектора ливневой канализации диаметром 1000 мм на улице Бакунина.

До начала основного этапа также намечено отсыпать полуостровки, обустроить площадку для работы кранов и буровой установки, укрепить откосы сборными железобетонными плитами и соорудить технологический мост длиной около 46 метров, который обеспечит проезд строительной техники с одного берега на другой.

В документации отмечается, что при реконструкции намечено использовать поточный метод. Он характеризуется специализацией дорожно-строительных подразделений, концентрацией средств механизации и материальных ресурсов, взаимосвязью и строгой согласованностью действий всех подразделений, а также технологической последовательностью и непрерывностью работы.

Каким будет Бакунинский мост после реконструкции?

Пока визуализацию проекта реконструкции Бакунинского моста в Пензе жителям не представили. Возможно, это связано с тем, что глобальных изменений ждать не стоит. Судя по сказанному чиновниками, в основном будет все то же самое, только более надежное и безопасное.

Так, обновленный мост будет иметь три полосы движения, как и сейчас, но их ширину доведут до нормативной — 3,75 метра. Отмечается, что число полос возможно увеличить до четырех.

За пределами проезжей части на улицах Бакунина, Ерик и Злобина, а также левоповоротном съезде от улицы Ерик до улицы Злобина в направлении основных пешеходных потоков намечено устроить тротуары. Их ширина вдоль улиц составит 2,25 метра с учетом размещения встречных пешеходов, а по левоповоротному съезду — 1 метр.

На одном полотне с тротуаром справа по ходу движения по улицам Бакунина и Злобина будет располагаться двухполосная со встречным движением велосипедная дорожка шириной 2 метра, отделенная от тротуаров разметкой.

Для освещения моста планируется установить мачты освещения телескопической конструкции из металлических труб с диаметром в основании 250 мм с шагом 30 метров.

Также намечено продумать отвод воды.

Почему Бакунинский мост обойдется вдвое дороже Свердловского?

По словам и.о. мэра Пензы Сергея Волкова, в целом на реконструкцию Бакунинского моста будет направлено более 930 млн. рублей. Таким образом, сумма приближается к миллиарду, о котором в 2018 году говорил губернатор. При этом работы на Свердловском, который также был закрыт для движения транспорта, обошлись бюджету примерно вдвое дешевле.

Комментируя данный факт, начальник УКСа Игорь Умнов подчеркивает, что в случае со Свердловским мостом имел место капитальный ремонт, а Бакунинский ждет реконструкция.

«Два объекта сравнивать нельзя. Это зависит в том числе от инженерной инфраструктуры, которая на мосту находится. По Бакунинскому мосту будут выполнены работы в том числе по переустройству сетей газа — придется выполнять бестраншейным способом проходы по дну реки, [...] и электрических сетей в таком же исполнении», — поясняет он, добавляя, что предстоят и другие трудоемкие работы.

Вместе с тем чиновники акцентируют внимание на том, что предстоящая реконструкция Бакунинского моста, хотя и будет масштабной, затронет исключительно сооружение и подходы к нему, а проезд под железнодорожными путями неподалеку в данный проект не включен.

Для его расширения, по некоторым данным, потребуется еще 1 млрд. рублей.

«К сожалению, мы такими денежными средствами, чтобы все одновременно сделать, не располагаем», — констатирует вице-мэр Денис Леонтьев.

Когда увидим результаты?

Все сроки прописаны в контракте. Согласно графику, до декабря 2019 года продлятся подготовительные работы.

Фоторепортаж

Бакунинский мост

Завершить разборку существующего моста и сооружений на подходах к нему планируется в марте 2020-го, а к концу лета специалисты произведут переустройство части коммуникаций — наружного газопровода и линии электропередачи. На апрель 2021 года намечено окончание переустройства сети наружного освещения и ливневой канализации.

Строительство нового моста, как ожидается, будет осуществляться в период с апреля 2020 года по июль 2021-го, подходов к нему — с мая по август 2021 года. К тому же времени предполагается завершить устройство съездов.

Дата окончания всех работ — 1 сентября 2021 года. Будем надеяться, что сроки будут соблюдены и через два года мы сможем оценить результаты проведенной реконструкции.

Светлана Полосина