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На участке улицы Тухачевского в Пензе запретят остановку

14:28 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» будут установлены на участке улицы Тухачевского в Пензе — от дома №66 до дома №92. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

На участке улицы Тухачевского в Пензе запретят остановку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как показали проведенные проверки, припаркованные на данном отрезке транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и создавая предпосылки к совершению ДТП», — пояснили в городской администрации.

В пресс-службе добавили, что хаотичная стоянка и остановка машин во время обильных снегопадов мешает специалистам коммунальных служб проводить работы по очистке дороги.

«Несмотря на неоднократные обращения к собственникам транспортных средств с просьбой убрать с улиц машины, отклика на данные призывы не последовало», — сказали в мэрии.

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