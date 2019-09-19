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Пензенский губернатор предложил ввести стандарт жилья для работников бюджетной сферы

15:59 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил разработать региональный стандарт жилья для работников бюджетной сферы.

Пензенский губернатор предложил ввести стандарт жилья для работников бюджетной сферы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посетил Нижнеломовский район, строящийся многоквартирный дом, часть квартир в котором будет выделена работникам бюджетной сферы — врачам, учителям и не только. [...] У нас должен быть региональный стандарт по возведению домов для данных категорий граждан», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Иван Белозерцев поручил председателю областного правительства Николаю Симонову, главе регионального Минстроя Александру Гришаеву, сотрудникам юридической службы, а также департамента госимущества внести соответствующие предложения.

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Он выразил мнение, что при возведении такого жилья по возможности необходимо отдавать предпочтение строительным материалам пензенского производства.

В продолжение темы губернатор потребовал осуществлять жесткий контроль за качеством возводимых домов для детей-сирот и участников программы расселения аварийного жилья.

«Вот эти вот блочные домики непонятные, мы не должны их строить. Должны быть нормальные, хорошие, теплые, качественные дома. [...] Есть там и рентабельность, она небольшая, но она есть», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на недопустимость ситуации, когда из-за экономии строителей спустя время «фундамент начинает плыть» и образуются трещины.

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