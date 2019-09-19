Пензенский губернатор предложил ввести стандарт жилья для работников бюджетной сферы Общество

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил разработать региональный стандарт жилья для работников бюджетной сферы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посетил Нижнеломовский район, строящийся многоквартирный дом, часть квартир в котором будет выделена работникам бюджетной сферы — врачам, учителям и не только. [...] У нас должен быть региональный стандарт по возведению домов для данных категорий граждан», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 23 сентября.

Иван Белозерцев поручил председателю областного правительства Николаю Симонову, главе регионального Минстроя Александру Гришаеву, сотрудникам юридической службы, а также департамента госимущества внести соответствующие предложения.

Читайте также

Подписаны распоряжения об отсутствии оснований для признания семи домов в Заре аварийными

Он выразил мнение, что при возведении такого жилья по возможности необходимо отдавать предпочтение строительным материалам пензенского производства.

В продолжение темы губернатор потребовал осуществлять жесткий контроль за качеством возводимых домов для детей-сирот и участников программы расселения аварийного жилья.

«Вот эти вот блочные домики непонятные, мы не должны их строить. Должны быть нормальные, хорошие, теплые, качественные дома. [...] Есть там и рентабельность, она небольшая, но она есть», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев обратил внимание на недопустимость ситуации, когда из-за экономии строителей спустя время «фундамент начинает плыть» и образуются трещины.