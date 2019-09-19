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В Пензенской области уничтожено 7 тонн груш из Польши

18:01 | 23.09.2019 | Общество

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Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. 7 тонн груш из Польши уничтожено в Пензенской области.

В Пензенской области уничтожено 7 тонн груш из Польши. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Санкционные» фрукты перевозились в автотранспорте и были обнаружены в ходе осмотра грузового отсека на одной из автомагистралей Пензенской области», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Саратовский таможни.

В ведомстве уточнили, что стоимость изъятой продукции составила 632 тыс. рублей.

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С 2014 года действует запрет на ввоз в РФ отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических или физических лиц или присоединившееся к такому решению.

Эмбарго вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — Украины.

Продукты, ввезенные из государств, в отношении которых оно действует, подлежит уничтожению.

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