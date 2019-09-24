В Пензе дополнительно отремонтируют несколько дорог за счет экономии по «БКАД» Общество

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Несколько объектов в Пензе дополнительно включено в план ремонта за счет образовавшейся экономии средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

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По его словам, сэкономить удалось около 35 млн. рублей.

«Данные средства [...] будут распределены на ремонт других объектов — это улицы Максима Горького, Чапаева, тротуар на улице Белинского — и установку светофора на улице Большой Арбековской», — сказал руководитель департамента ЖКХ в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 24 сентября.

Максим Иванкин добавил, что работы планируется завершить до 20 октября, сообщает пресс-служба мэрии.