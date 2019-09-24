EN
17:56:26 Вторник, 24 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе дополнительно отремонтируют несколько дорог за счет экономии по «БКАД»

11:54 | 24.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 сентября 2019. PenzaNews. Несколько объектов в Пензе дополнительно включено в план ремонта за счет образовавшейся экономии средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Об этом сообщил директор МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» Максим Иванкин.

В Пензе дополнительно отремонтируют несколько дорог за счет экономии по «БКАД». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, сэкономить удалось около 35 млн. рублей.

«Данные средства [...] будут распределены на ремонт других объектов — это улицы Максима Горького, Чапаева, тротуар на улице Белинского — и установку светофора на улице Большой Арбековской», — сказал руководитель департамента ЖКХ в ходе совещания в администрации Пензы во вторник, 24 сентября.

Максим Иванкин добавил, что работы планируется завершить до 20 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Глава «Т Плюс» призвал пензенские власти разобраться с долгами Дом народного творчества на Шуисте ждет ремонт
В Пензе подготовят документацию на реконструкцию здания «Родины» В Пензе составлено около 330 протоколов за торговлю в неустановленных местах
«Ростелеком» представил в Пензе решения для защиты от киберугроз Сергей Волков предложил привлечь регулировщиков к решению проблемы пробок в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement