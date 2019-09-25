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Педагог-психолог из Заречного представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе

10:53 | 25.09.2019 | Общество

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Пенза, 25 сентября 2019. PenzaNews. Сотрудница психолого-социального центра «Надежда» города Заречного Пензенской области Анастасия Сорокина станет участницей экспертного тура федерального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019», который пройдет в Москве.

Педагог-психолог из Заречного представит Пензенскую область на всероссийском конкурсе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Церемония открытия состоится в психологическом институте Российской академии образования 30 сентября. На 1–2 октября запланировано проведение мастер-классов. Затем участники встретятся с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной, после чего состоится торжественная церемония закрытия. 4 октября для психологов проведут обучающий семинар.

В 2019 году конкурс будет проводиться по 15 номинациям, в том числе «Профессиональное признание», «Лучшая самопрезентация», «Доверие родителей», «Верность профессии», «Виртуозное мастерство школьного психолога», «Нестандартный подход в работе с родителями обучающихся», сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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