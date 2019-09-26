Представители власти соболезнуют родным и близким Виктора Грудзенко Общество

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор Дмитрий Каденков и члены облправительства выразили соболезнования родным и близким бывшего председателя регионального совета ветеранов Виктора Грудзенко, скончавшегося на 88-м году жизни.

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«Его вклад в развитие города Пензы, Пензенской области, в становление ветеранского движения трудно переоценить. Внимательный к деталям, неравнодушный к чужим проблемам, Виктор Федорович всегда отстаивал интересы тех, кто в этом нуждался», — говорится в некрологе, распространенном департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области.

В нем отмечается, что на любом месте работы Виктор Грудзенко проявлял себя настоящим профессионалом, талантливым организатором и справедливым руководителем.

«Имя Виктора Федоровича Грудзенко навсегда золотыми буквами вписано в летопись истории пензенского края. Глубоко скорбя о кончине Виктора Федорович, выражаем искренние соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке и его добрых делах навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляется в тексте.

Прощание с Виктором Грудзенко пройдет 27 сентября в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Он будет похоронен на Ново-Западном кладбище Пензы.

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Умер бывший глава пензенского областного совета ветеранов Виктор Грудзенко

Грудзенко Виктор Федорович родился 17 ноября 1931 года в городе Макеевка Донецкой области Украинской ССР.

В 1954 году окончил Харьковский политехнический институт, после чего по распределению был направлен в Пензенскую область.

В 1954–1963 годах прошел путь от мастера до секретаря парткома завода «Белинсксельмаш» в Каменке.

В 1963–1964 годах был секретарем каменского горкома КПСС, затем до 1967 года — вторым секретарем октябрьского райкома КПСС в Пензе, до 1970 года занимал должность заместителя заведующего промышленно-транспортным отделом пензенского обкома КПСС после чего до 1985 года являлся вторым секретарем горкома КПСС.

В 1985–1991 годах трудился в должности заместителя начальника УВД пензенского облисполкома.

В 1991–2004 годах работал на различных должностях в аппарате пензенского областного Совета народных депутатов, администрации Пензенской области и администрации Железнодорожного района Пензы.

С 1992 по 2015 годы был председателем областного отделения Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил.

С 14 декабря 2005 года по 5 июня 2015 года являлся руководителем реготделения всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Награжден тремя орденами «Знак Почета», медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «200 лет МВД России», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» и почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

Скончался 24 сентября 2019 года.