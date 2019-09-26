В Заречном отремонтируют дорогу на улице Спортивной Общество

Заречный, 26 сентября 2019. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Спортивной в Заречном Пензенской области будет начат на следующей неделе. Об этом сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования.

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Движение автомобилей по этой улице на время ремонта будет ограничено по полосам. Полностью проезд запрещать не планируется.

Согласно данным портала госзакупок, на электронный аукцион подана только одна заявка — от ООО «Дорожный строитель». Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3 млн. 878 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Работы необходимо завершить до 1 ноября.