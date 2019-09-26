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В Заречном отремонтируют дорогу на улице Спортивной

11:26 | 26.09.2019 | Общество

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Заречный, 26 сентября 2019. PenzaNews. Ремонт дороги на улице Спортивной в Заречном Пензенской области будет начат на следующей неделе. Об этом сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования.

В Заречном отремонтируют дорогу на улице Спортивной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Движение автомобилей по этой улице на время ремонта будет ограничено по полосам. Полностью проезд запрещать не планируется.

Согласно данным портала госзакупок, на электронный аукцион подана только одна заявка — от ООО «Дорожный строитель». Она признана соответствующей требованиям, а электронный аукцион — несостоявшимся.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 3 млн. 878 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Работы необходимо завершить до 1 ноября.

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