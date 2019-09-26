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Николай Сармин назвал привлечение жителей к охране порядка «двойной профилактикой»

15:51 | 26.09.2019 | Общество

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Привлечение жителей Пензенской области и представителей общественных организаций к охране порядка является двойной профилактикой правонарушений. Такое мнение высказал начальник регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Николай Сармин.

Николай Сармин назвал привлечение жителей к охране порядка «двойной профилактикой»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Особой составляющей нашей деятельности является привлечение к охране общественного порядка граждан и общественных организаций. Эту работу смело можно назвать двойной профилактикой: чем большее количество граждан мы включаем в эту работу, тем меньшие слои населения подвержены криминализации», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области в четверг, 26 сентября.

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Николай Сармин отметил, что грамотная организация деятельности представителей общественности является существенной помощью правоохранительным органам в борьбе с преступностью и правонарушениями.

Он уточнил, что в Пензенской области создано 178 народных дружин и 29 общественных объединений правоохранительной направленности общей численностью 2 тыс. 722 человека.

«За восемь месяцев 2019 года при непосредственном участии дружинников сотрудниками полиции раскрыто одно преступление, выявлено и пресечено 1 тыс. 925 административных правонарушений», — добавил глава управления.

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