В мэрии Пензы пока не изучили претензии ФАС о выдаче свидетельств на право перевозок Общество

Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты администрации Пензы пока не завершили рассмотрение поступивших из регионального управления ФАС России документов, в которых содержатся претензии, связанные с выдачей свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок без проведения конкурсных процедур. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сейчас рассматриваем письмо Федеральной антимонопольной службы. Когда рассмотрим, тогда уже непосредственно примем определенное решение», — сказал он в ходе второй сессии гордумы, отвечая на вопрос депутата Александра Рогожкина о том, будет ли отменено постановление от 29 декабря 2018 года «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год».

Читайте также

УФАС усмотрело нарушения в процедуре выдачи свидетельств на перевозку пассажиров в Пензе

Сергей Волков отметил, что с решением в администрации города определятся в установленные сроки, предположительно, в течение двух недель.

«Надо изучить основательно, какие нам там предложения сформулировало управление Федеральной антимонопольной службы», — пояснил он.

В свою очередь глава Пензы Владимир Мутовкин попросил исполняющего обязанности мэра довести принятое решение до депутатов и широкой общественности.