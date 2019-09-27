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В мэрии Пензы пока не изучили претензии ФАС о выдаче свидетельств на право перевозок

15:39 | 27.09.2019 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2019. PenzaNews. Специалисты администрации Пензы пока не завершили рассмотрение поступивших из регионального управления ФАС России документов, в которых содержатся претензии, связанные с выдачей свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок без проведения конкурсных процедур. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сергей Волков.

В мэрии Пензы пока не изучили претензии ФАС о выдаче свидетельств на право перевозок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сейчас рассматриваем письмо Федеральной антимонопольной службы. Когда рассмотрим, тогда уже непосредственно примем определенное решение», — сказал он в ходе второй сессии гордумы, отвечая на вопрос депутата Александра Рогожкина о том, будет ли отменено постановление от 29 декабря 2018 года «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок города Пензы на 2019 год».

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Сергей Волков отметил, что с решением в администрации города определятся в установленные сроки, предположительно, в течение двух недель.

«Надо изучить основательно, какие нам там предложения сформулировало управление Федеральной антимонопольной службы», — пояснил он.

В свою очередь глава Пензы Владимир Мутовкин попросил исполняющего обязанности мэра довести принятое решение до депутатов и широкой общественности.

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