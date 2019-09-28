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Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Пензенской области

09:54 | 28.09.2019 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области будет создан в соответствии с постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, который датирован 23 сентября, основной целью некоммерческой организации станет урегулирование обязательств компаний, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи фонду имущества и обязательств застройщика для завершения многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, возводимых с привлечением средств граждан.

Аналогичные задачи фонд будет решать для завершения строительства объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детсадов, школ и поликлиник, а также объектов транспортной инфраструктуры и капитального строительства, обеспечивающих подключение к сетям, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

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В постановлении уточняется, что финансирование данных мероприятий может осуществляться за счет бюджета Пензенской области и за счет средств, предусмотренных ч. 3 ст. 21.1 федерального закона №214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Учредителями фонда выступят управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области и департамент госимущества региона.

Он будет находится в ведении Госжилстройтехинспекции Пензенской области, которой предстоит осуществить юридически значимые действия по созданию некоммерческой организации. На данный момент она в установленном законом порядке пока не зарегистрирована.

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