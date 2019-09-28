Фонд защиты прав дольщиков будет создан в Пензенской области Общество

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пензенской области будет создан в соответствии с постановлением регионального правительства, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Согласно документу, который датирован 23 сентября, основной целью некоммерческой организации станет урегулирование обязательств компаний, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи фонду имущества и обязательств застройщика для завершения многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, возводимых с привлечением средств граждан.

Аналогичные задачи фонд будет решать для завершения строительства объектов инженерно-технической и социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения детсадов, школ и поликлиник, а также объектов транспортной инфраструктуры и капитального строительства, обеспечивающих подключение к сетям, для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

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В постановлении уточняется, что финансирование данных мероприятий может осуществляться за счет бюджета Пензенской области и за счет средств, предусмотренных ч. 3 ст. 21.1 федерального закона №214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Учредителями фонда выступят управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области и департамент госимущества региона.

Он будет находится в ведении Госжилстройтехинспекции Пензенской области, которой предстоит осуществить юридически значимые действия по созданию некоммерческой организации. На данный момент она в установленном законом порядке пока не зарегистрирована.