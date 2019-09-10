Гришаев обозначил проблемы с финансированием достройки домов обманутых дольщиков в Пензе Общество

Пенза, 10 сентября 2019. PenzaNews. Глава Минстроя Пензенской области Александр Гришаев обозначил ряд проблем, связанных с финансированием работ по завершению строительства домов, ввод в эксплуатацию которых затянулся на несколько лет и привел к появлению в регионе обманутых дольщиков.

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По его словам, подрядчики, взявшиеся за достройку проблемных объектов в рамках договоренности с областным правительством, не имея бюджетного финансирования, продолжают вкладывать свои средства.

Александр Гришаев пояснил, что в связи с этим они испытывают дополнительную нагрузку, поскольку также должны реализовывать собственные проекты и адаптироваться к изменившейся ситуации на строительном рынке, в том числе к использованию счетов эскроу.

Говоря о домах, возводить которые начинала компания «Пензастрой», впоследствии обанкротившаяся, министр упомянул об определении Арбитражного суда Пензенской области от 22 августа 2019 года о передаче прав застройщика на ряд объектов жилищно-строительному кооперативу «Единый», а также об апелляционной жалобе, поданной в начале сентября региональным управлением ФНС России.

«Конечно, это влияет: создание кооператива и передача ему имущества от бывшего застройщика. Там сейчас очередное судебное разбирательство. [...] Скорее всего, это произойдет не раньше ноября — будет передано имущество, и мы можем как бы тогда поддержать каким-то образом застройщиков по финансированию достройки», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник 10 сентября.

Кроме того, по словам Александра Гришаева, не до конца решены вопросы, касающиеся земельных участков, которые, в соответствии с региональным законом, обещаны некоторым подрядчикам за достройку домов дольщиков.

Комментируя сложившуюся ситуацию, губернатор Иван Белозерцев отметил, что сложности будут возникать в любом случае.

«И финансовые, и другие, но [решение проблемы обманутых дольщиков] сопровождаем, не останавливаемся», — подчеркнул он.

В продолжение темы Иван Белозерцев поинтересовался у председателя правительства Пензенской области Николая Симонова, планирует ли АО «Дом.рф» оказать поддержку региону, на что тот ответил утвердительно, не назвав при этом конкретных сроков и не уточнив других деталей взаимодействия.

Подводя итог сказанному, губернатор сообщил, что намерен в ближайшее время встретиться с подрядчиками и обсудить положение дел.

«Я хочу лично услышать от них проблемные вопросы по достройке», — пояснил он.