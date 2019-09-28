Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Киреева Общество

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, сотрудники облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и исполняющий обязанности мэра Сергей Волков выразили соболезнования родным и близким почетного гражданина Заречного Александра Киреева, скончавшегося на 87-м году жизни.

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«Александр Павлович Киреев был чутким, отзывчивым человеком, практиком, обладавшим глубокими разносторонними знаниями и масштабным государственным мышлением. Он являлся лауреатом премии Совета министров СССР, долгие годы занимал руководящие должности в системе советских органов власти. Практически всю свою жизнь посвятил служению людям, формированию современного облика закрытого города Заречного, воспитанию подрастающего поколения», — говорится в некрологе.

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В нем добавляется, что Александр Киреев прошел путь от первого секретаря ГК ВЛКСМ до председателя горисполкома и первого секретаря ГК КПСС города Заречного.

«Целенаправленно работал над улучшением жизни зареченцев — модернизацией материальной базы всех городских структур, большое внимание уделял строительству жилья, детских садов, школ, благоустройству и озеленению города, улучшению медицинского и транспортного обслуживания, выпуску товаров народного потребления», — поясняется в тексте.

В некрологе уточняется, что Александр Киреев являлся инициатором строительства множества объектов и создания клуба стратегического развития города, был руководителем группы по подготовке и выпуску восьми книг о Заречном, главным редактором энциклопедии закрытого административно-территориального образования.

«Уход Александра Павловича из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Его наследие остается землякам, в сердцах которых будет жить благодарная память об этом ярком и светлом человеке», — отмечается в тексте.