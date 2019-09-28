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Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Киреева

12:25 | 28.09.2019 | Общество

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Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Каденков, сотрудники облправительства, глава Пензы Владимир Мутовкин и исполняющий обязанности мэра Сергей Волков выразили соболезнования родным и близким почетного гражданина Заречного Александра Киреева, скончавшегося на 87-м году жизни.

Представители власти выразили соболезнования в связи с кончиной Александра Киреева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Александр Павлович Киреев был чутким, отзывчивым человеком, практиком, обладавшим глубокими разносторонними знаниями и масштабным государственным мышлением. Он являлся лауреатом премии Совета министров СССР, долгие годы занимал руководящие должности в системе советских органов власти. Практически всю свою жизнь посвятил служению людям, формированию современного облика закрытого города Заречного, воспитанию подрастающего поколения», — говорится в некрологе.

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В нем добавляется, что Александр Киреев прошел путь от первого секретаря ГК ВЛКСМ до председателя горисполкома и первого секретаря ГК КПСС города Заречного.

«Целенаправленно работал над улучшением жизни зареченцев — модернизацией материальной базы всех городских структур, большое внимание уделял строительству жилья, детских садов, школ, благоустройству и озеленению города, улучшению медицинского и транспортного обслуживания, выпуску товаров народного потребления», — поясняется в тексте.

В некрологе уточняется, что Александр Киреев являлся инициатором строительства множества объектов и создания клуба стратегического развития города, был руководителем группы по подготовке и выпуску восьми книг о Заречном, главным редактором энциклопедии закрытого административно-территориального образования.

«Уход Александра Павловича из жизни — это огромная невосполнимая утрата для всех нас. Его наследие остается землякам, в сердцах которых будет жить благодарная память об этом ярком и светлом человеке», — отмечается в тексте.

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