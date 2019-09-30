EN
14:58:45 Понедельник, 30 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

S7 Airlines введет дополнительный рейс между Москвой и Пензой

08:15 | 30.09.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») введет дополнительный рейс между Москвой и Пензой с 4 октября. Об этом сообщается на сайте пензенского аэропорта.

S7 Airlines введет дополнительный рейс между Москвой и Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно расписанию, которое рассчитано на период до 25 октября, полеты будут выполняться по четвергам и пятницам.

Из Домодедово в Пензу самолет Embraer 170 будет отправляться в 14.25, прибывать — в 15.45.

Время вылета обратно — из Пензы в Москву — 16.25. В пункте назначения воздушное судно будет в 17.50.

Согласно действующему расписанию, S7 Airlines осуществляет авиасообщение между Москвой и Пензой ежедневно. Из Домодедово в Пензу рейсы выполняются в 00.55, 8.30 и 17.40, в обратном направлении — в 5.10, 10.30 и 19.40.

«РусЛайн» и «Ютэйр» летают из Пензы в аэропорт Внуково, но не каждый день.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и сигарет В Нижнем Ломове из незаконного оборота изъяли почти 1 кг запрещенных веществ
В Пензе женщина лишилась 80 тыс. рублей после телефонного разговора с незнакомцем Житель Пензы задержан за угрозы в адрес матери, заподозрившей его в краже военных наград
Бывший главврач камешкирской больницы Павел Пискаев скончался на 60-м году жизни В доме на улице Кижеватова в Пензе произошел пожар
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement