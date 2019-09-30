S7 Airlines введет дополнительный рейс между Москвой и Пензой Общество

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. S7 Airlines (АО «Авиакомпания «Сибирь») введет дополнительный рейс между Москвой и Пензой с 4 октября. Об этом сообщается на сайте пензенского аэропорта.

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Согласно расписанию, которое рассчитано на период до 25 октября, полеты будут выполняться по четвергам и пятницам.

Из Домодедово в Пензу самолет Embraer 170 будет отправляться в 14.25, прибывать — в 15.45.

Время вылета обратно — из Пензы в Москву — 16.25. В пункте назначения воздушное судно будет в 17.50.

Согласно действующему расписанию, S7 Airlines осуществляет авиасообщение между Москвой и Пензой ежедневно. Из Домодедово в Пензу рейсы выполняются в 00.55, 8.30 и 17.40, в обратном направлении — в 5.10, 10.30 и 19.40.

«РусЛайн» и «Ютэйр» летают из Пензы в аэропорт Внуково, но не каждый день.