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В Заречном будет продолжено строительство велодорожки

12:55 | 02.10.2019 | Общество

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Заречный, 2 октября 2019. PenzaNews. Строительство велосипедной дорожки, обустройство которой начато в 2019 году, будет продолжено в 2020-м.

В Заречном будет продолжено строительство велодорожки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эту инициативу поддержали большинство участников голосования по определению общественной территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», состоявшегося в закрытом административно-территориальном образовании.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, в нем приняли участие свыше 5,5 тыс. человек старше 14 лет, что составляет более 10% лиц, имевших право проголосовать. Из них почти 40% высказались в поддержку продолжения строительства велодорожки.

По словам заместителя главы администрации Заречного Ильи Дильмана, в настоящее время завершаются работы в рамках первого этапа, а в будущем году обустройство велодорожки будет вестись на участке от профилактория до проходной «АМ».

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Согласно данным портала госзакупок, 9 июля 2019 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Заречного Пензенской области» в лице директора Юрия Локтионова и ООО «Мастерская архитектуры» в лице руководителя Владислава Вечерина заключили контракт на выполнение работ по устройству велодорожки вдоль улиц Озерской, Ахунской, Ленина, Заречной и Заводской. Его цена составила около 8,9 млн. рублей. Работы требовалось выполнить до 1 октября 2019 года.

3 сентября МКУ «УКС» заключило еще один контракт, предусматривающий выполнение работ по устройству велодорожки на данном участке, с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» в лице гендиректора Андрея Шалимова. Его цена составила более 1,6 млн. рублей. Срок окончания работ — 1 октября 2019 года.

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