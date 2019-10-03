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После капремонта введен в эксплуатацию путепровод на трассе Р158, проходящий над М5

15:26 | 03.10.2019 | Общество

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Пенза, 3 октября 2019. PenzaNews. Путепровод на 405 км федеральной автодороги Р158 «Нижний Новгород — Саратов», проходящий на трассой М5 «Урал», введен в эксплуатацию в Пензенской области после капитального ремонта, который выполнен впервые почти за 40 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

После капремонта введен в эксплуатацию путепровод на трассе Р158, проходящий над М5

Фото: пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор»

«Работы на объекте стартовали в октябре 2018 года. Конструкция старого искусственного сооружения была полностью демонтирована. Меньше чем за год на его месте заново построен новый двухполосный путепровод длиной почти 70 метров», — пояснили в учреждении.

В пресс-службе напомнили, что движение по путепроводу было запущено в начале сентября.

«Транспортная развязка на пересечении федеральных дорог Р158 и М5 «Урал» открыта во всех направлениях», — уточнили в «Поволжуправтодоре».

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