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Двухэтажный поезд «Сура» начнет курсировать между Пензой и Москвой 8 декабря

09:29 | 05.10.2019 | Общество

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Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Двухэтажный фирменный поезд «Сура» начнет курсировать в начале декабря: первый такой состав из Пензы в Москву отправится 8-го числа, из столицы в обратном направлении — 9-го. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Двухэтажный поезд «Сура» начнет курсировать между Пензой и Москвой 8 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Поезд будет ходить ежедневно. Время отправления из Пензы — 21.35, прибытия на Казанский вокзал — 7.53. Из столицы состав будет уходить в 20.40, прибывать в пункт назначения — в 7.35.

По пути следования предусмотрены остановки на станциях Рузаевка, Торбеево, Рязань, Рязань-1.

В составе поезда планируются современные купейные вагоны и вагон-ресторан.

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Все они оборудованы системами поддержания микроклимата и экологически чистыми туалетными комплексами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Доступ в купе будет осуществляться с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт.

Один из вагонов в составе адаптирован для пассажиров с ограниченными физическими возможностями: в нем имеются подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади.

Продажа билетов на двухэтажный поезд открыта. По информации «Российских железных дорог», замена вагонов на двухэтажные позволила снизить их стоимость. В купейном она будет начинаться от 1 тыс. 199 рублей.

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