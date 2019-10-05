Суд не усмотрел нарушений в процедуре принятия решения о создании ЖСК «Солнечный город» Общество

Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области оставил без удовлетворения заявление пяти кредиторов обанкротившейся компании «Солнечный город» об оспаривании решения о создании одноименного ЖСК, которое было принято в ходе собрания участников строительства в центре хореографического искусства 19 июня 2019 года.

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Заявление было принято к производству 9 августа.

В нем кредиторы ссылались на то, что якобы была нарушена процедура проведения собрания. Также в заявлении содержалось утверждение, что решение о создании ЖСК нарушает их права и законные интересы. Однако соответствующих доказательств суду представлено не было.

Изучив все доводы, суд не нашел оснований для признания решения собрания участников строительства недействительным.

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13 декабря 2018 года ООО «Солнечный город» было признано банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утвержден Владимир Виноградов.

На основании приказа Госжилстройтехинспекции Пензенской области от 4 февраля 2019 года первая очередь многоквартирного пятиэтажного дома на улице Солнечной в селе Богословка, возведение которого начинала организация «Солнечный город», была включена в реестр проблемных объектов.

19 июня обманутые дольщики приняли решение о создании ЖСК «Солнечный город» с целью передачи ему прав застройщика на объекты незавершенного строительства и земельный участок.