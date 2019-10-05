Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по уровню поддержки НКО на 34 место Общество

Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла 34 место в рейтинге регионов, составленном Минэкономразвития России на основе анализа данных о реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) и соцпредпринимательства за 2018 год, результаты которого обнародованы в минувшую пятницу, 4 октября.

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При этом в предыдущем рейтинге — за 2017 год — Пензенская область располагалась на 28-й строчке.

Несмотря на то, что количество набранных баллов увеличилось с 22,10 до 22,93, Пензенская область переместилась из второй группы субъектов РФ, которые охарактеризованы как «кандидаты на лидерство», в третью — «регионы со средним уровнем».

Лидерами рейтинга признаны Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Новгородская область, Хабаровский край, Самарская область и Башкирия.

Рейтинг формируется ежегодно с 2017 года на основе данных, представленных ФНС России, Росстатом и субъектами РФ. В 2019 году он сформирован совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Итоги рейтинга направлены министерством экономического развития России в правительство страны.