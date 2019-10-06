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В Заречном станет доступен проезд по одному билету с пересадкой

12:06 | 06.10.2019 | Общество

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Заречный, 6 октября 2019. PenzaNews. Возможность проезда по одному билету по двум автобусным маршрутам при условии пересадки в течение двух часов появится у жителей Заречного Пензенской области в конце октября.

В Заречном станет доступен проезд по одному билету с пересадкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации муниципального предприятия «Автотранс», схема будет действовать следующим образом: в Заречном, зайдя в автобус, следующий по городскому маршруту, пассажир должен оповестить кондуктора о своем намерении впоследствии пересесть на пригородный — до Пензы — и купить один билет за 36 рублей. В этом случае ему будет выдаваться непогашенный билет, которым можно воспользоваться при пересадке.

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Гасить этот билет будет кондуктор во втором автобусе.

Проконтролировать соблюдение двухчасового интервала на пересадку помогут онлайн-кассы в транспорте, так как на чеке отображаются дата и время.

Такой же принцип будет действовать и при совершении поездок в обратном направлении — из Пензы в Заречный.

В настоящее время проезд по городу обходится жителям в 15 рублей, от контрольно-пропускного пункта до Пензы — в 24 рубля, сообщается на сайте мэрии.

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