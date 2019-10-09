Олег Ягов возглавил рабочую группу по обеспечению функционирования ЕГИССО в регионе Общество

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил межведомственную рабочую группу по обеспечению функционирования единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории региона.

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Ее состав утвержден распоряжением регионального правительства от 7 октября 2019 года.

Согласно положению о межведомственной рабочей группе, она является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов власти и различных организаций в рамках работ по эксплуатации и развитию ЕГИССО.

Она будет анализировать нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность данной системы, и вносить предложения о необходимых изменениях.

Также группа должна оказывать организационное содействие в обеспечение передачи информации в ЕГИССО.

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

Кроме того, она дает возможность получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.