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Олег Ягов возглавил рабочую группу по обеспечению функционирования ЕГИССО в регионе

09:55 | 09.10.2019 | Общество

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Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавил межведомственную рабочую группу по обеспечению функционирования единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) на территории региона.

Олег Ягов возглавил рабочую группу по обеспечению функционирования ЕГИССО в регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее состав утвержден распоряжением регионального правительства от 7 октября 2019 года.

Согласно положению о межведомственной рабочей группе, она является постоянно действующим координационным органом, обеспечивающим взаимодействие органов власти и различных организаций в рамках работ по эксплуатации и развитию ЕГИССО.

Она будет анализировать нормативные правовые акты, затрагивающие деятельность данной системы, и вносить предложения о необходимых изменениях.

Также группа должна оказывать организационное содействие в обеспечение передачи информации в ЕГИССО.

Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО) позволяет получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах соцподдержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.

Кроме того,  она дает возможность получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.

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