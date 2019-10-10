Для зареченских автобусов предусмотрели остановку у «Ростка» в Пензе Общество

Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров из Заречного в Пензу и в обратном направлении, начали делать остановку у стелы «Росток» на улице Урицкого с четверга, 10 октября. Об этом сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

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Остановки предусмотрены по обеим сторонам дороги.

Предполагается, что они будут действовать до окончания реконструкции Бакунинского моста.

Ранее руководство администрации Заречного обратилось в министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с просьбой предусмотреть новые остановки по пути движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Вопрос был положительно решен в течение недели.