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Для зареченских автобусов предусмотрели остановку у «Ростка» в Пензе

11:06 | 10.10.2019 | Общество

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Пенза, 10 октября 2019. PenzaNews. Автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров из Заречного в Пензу и в обратном направлении, начали делать остановку у стелы «Росток» на улице Урицкого с четверга, 10 октября. Об этом сообщает управление общественных связей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

Для зареченских автобусов предусмотрели остановку у «Ростка» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Остановки предусмотрены по обеим сторонам дороги.

Предполагается, что они будут действовать до окончания реконструкции Бакунинского моста.

Ранее руководство администрации Заречного обратилось в министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с просьбой предусмотреть новые остановки по пути движения межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. Вопрос был положительно решен в течение недели.

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