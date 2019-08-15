Саратовская делегация высоко оценила комплексную застройку пензенского «Спутника» Экономика

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Комплексный подход к проектированию и строительству микрорайона «Город Спутник», располагающегося на территории села Засечного в непосредственной близости от Пензы, получил высокую оценку делегации из Саратова, в составе которой регион посетили председатель областной думы Александр Романов и глава города Михаил Исаев.

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Экскурсию для гостей провел генеральный директор ООО «Производственно-коммерческая фирма «Термодом» Рафик Ибрагимов.

Он напомнил, что проект «Спутника» был представлен президенту России Владимиру Путину в 2008 году во время его визита в Пензу.

Руководитель холдинга проинформировал гостей об основных этапах воплощения задуманного в жизнь — о строительстве инженерной инфраструктуры, о возведении объектов образования, здравоохранения и спорта, о ключевых принципах проектирования домов и прилегающих территорий, а также об обустройстве набережной, которая стала одной из достопримечательностей Пензенской области.

Представители Саратова получили возможность своими глазами увидеть результаты проведенной работы.

Сначала они осмотрели жилой комплекс «Лазурный», состоящий из трех домов переменной этажности с огороженной территорией и ландшафтным дизайном. Затем гости региона прогулялись по набережной, после чего прокатились по тропе здоровья на детском паровозике и электрокаре.

Параллельно мэр Пензы Виктор Кувайцев поделился с главой Саратова Михаилом Исаевым опытом выстраивания конструктивного взаимодействия между городской властью и застройщиками. В свою очередь председатель Заксобрания Пензенской области Валерий Лидин рассказал своему саратовскому коллеге Александру Романову о том, какие меры принимаются на законодательном уровне для стимулирования застройщиков, готовых вкладывать средства в развитие социальной инфраструктуры.

«Я просто сражен тем подходом, который строители закладывают в свою философию — философию, в основе которой лежит уважение к человеку», — прокомментировал итоги визита в Пензу Александр Романов.

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Он поставил в пример пензенский «Спутник», где, по его словам, реализован новый подход к обустройству жилого пространства, открывающего перспективы для комфортного семейного времяпрепровождения, отдыха и занятий спортом.

Особо председатель саратовской облдумы выделил набережную и отметил царящую там атмосферу доброжелательности.

«Конечно, это для нас пример комплексной застройки. [...] Вот так надо делать, вот так должно быть», — сказал Александр Романов.

В свою очередь Михаил Исаев после визита в Пензу выразил мнение о том, что в Саратове необходимо пересмотреть «не только саму градостроительную политику, но и законодательную базу».

Он добавил, что пензенские строительные компании уже переосмыслили свои подходы к работе и стали предоставлять услуги «на уровень выше».

«Саратовские строители, готовы вместе с муниципалитетом стремиться к тому, чтобы к нам в город приезжали учиться возводить микрорайоны?!» — обратился Михаил Исаев с вопросом к представителям бизнеса через свой Instagram.

Визит саратовской делегации в Пензенскую область, организованный с целью изучения подходов к строительству жилья, стал уже вторым за текущий месяц.

2 августа депутат Госдумы России Николай Панков, чиновники и представители стройкомпаний посетили ЖК «Фаворит» на Западной поляне Пензы, домостроительный комбинат «Бетониум», микрорайон «Город Спутник» и некоторые другие объекты.

14 августа гости из Саратова оценили жилые комплексы «Фаворит» и «Арбековская застава», «Спутник», а также ознакомились с ходом восстановления Спасского кафедрального собора.