Крановщица Галина Мелехина отметила важность областного конкурса «Лучший по профессии» Общество

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Машинист крана АО «Пензадизельмаш» с более чем 30-летним стажем Галина Мелехина, вошедшая в число победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который в соответствии с распоряжением регионального правительства проводился в Пензенской области в период с февраля по октябрь 2019 года, отметила важность подобных состязаний.

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«Для меня это был стимул очень хороший», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По словам Галины Мелехиной, практическое задание оказалось сложным для всех, так как никто из участниц до конкурса не работал на мостовом кране грузоподъемностью 30 тонн, но в итоге она справилась лучше остальных, заняла первое место и заслужила автомобиль в качестве награды.

На ее взгляд, многим представителям рабочих специальностей было бы интересно пройти подобные испытания.

В свою очередь работница ОАО «Железобетонные конструкции-1» Татьяна Ивлиева, занявшая второе место в номинации «Лучший машинист крана», выразила уверенность в том, что для привлечения молодых кадров на предприятия необходимо начинать заниматься профориентацией как можно раньше — со школы.

«С 8 класса нужно объяснять, какие профессии существуют и какие преимущества у каждой», — пояснила собеседница агентства.

Также она подчеркнула роль рабочих династий, которые есть на многих предприятиях. По мнению Татьяны Ивлиевой, которую в профессию привел отец, молодежь на заводы нередко попадает именно благодаря родителям, и эту практику нужно поощрять.

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Как отметила машинист крана АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» Наталья Жарикова, ставшая по итогам конкурса третьей, наряду с повышением престижа профессии проводимые в Пензенской области состязания решают и еще одну важную задачу — побуждают совершенствовать свое мастерство и не останавливаться на достигнутом.

«Интересно, конечно. Придает стимул куда-то двигаться», — сказала она, добавив, что если представится такая возможность, то вновь поборется за автомобиль.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с 2011 года. Он направлен на выявление лучших представителей рабочих профессий и распространение передового опыта.

В 2019 году состязания проводились в десяти номинациях. Победителей наградил губернатор Иван Белозерцев. За первое, второе и третье места лауреаты получили автомобили, телевизоры и ноутбуки.