EN
23:14:21 Пятница, 11 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Крановщица Галина Мелехина отметила важность областного конкурса «Лучший по профессии»

19:20 | 11.10.2019 | Общество

Печать

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Машинист крана АО «Пензадизельмаш» с более чем 30-летним стажем Галина Мелехина, вошедшая в число победителей конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который в соответствии с распоряжением регионального правительства проводился в Пензенской области в период с февраля по октябрь 2019 года, отметила важность подобных состязаний.

Крановщица Галина Мелехина отметила важность областного конкурса «Лучший по профессии»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для меня это был стимул очень хороший», — сказала она в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По словам Галины Мелехиной, практическое задание оказалось сложным для всех, так как никто из участниц до конкурса не работал на мостовом кране грузоподъемностью 30 тонн, но в итоге она справилась лучше остальных, заняла первое место и заслужила автомобиль в качестве награды.

На ее взгляд, многим представителям рабочих специальностей было бы интересно пройти подобные испытания.

В свою очередь работница ОАО «Железобетонные конструкции-1» Татьяна Ивлиева, занявшая второе место в номинации «Лучший машинист крана», выразила уверенность в том, что для привлечения молодых кадров на предприятия необходимо начинать заниматься профориентацией как можно раньше — со школы.

«С 8 класса нужно объяснять, какие профессии существуют и какие преимущества у каждой», — пояснила собеседница агентства.

Также она подчеркнула роль рабочих династий, которые есть на многих предприятиях. По мнению Татьяны Ивлиевой, которую в профессию привел отец, молодежь на заводы нередко попадает именно благодаря родителям, и эту практику нужно поощрять.

Читайте также

В Пензе награждены победители областного конкурса «Лучший по профессии»

Как отметила машинист крана АО «ФНПЦ «ПО «Старт» имени М.В. Проценко» Наталья Жарикова, ставшая по итогам конкурса третьей, наряду с повышением престижа профессии проводимые в Пензенской области состязания решают и еще одну важную задачу — побуждают совершенствовать свое мастерство и не останавливаться на достигнутом.

«Интересно, конечно. Придает стимул куда-то двигаться», — сказала она, добавив, что если представится такая возможность, то вновь поборется за автомобиль.

Конкурс «Лучший по профессии» проводится министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с 2011 года. Он направлен на выявление лучших представителей рабочих профессий и распространение передового опыта.

В 2019 году состязания проводились в десяти номинациях. Победителей наградил губернатор Иван Белозерцев. За первое, второе и третье места лауреаты получили автомобили, телевизоры и ноутбуки.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор предложил увеличить компенсационную выплату депутатам Заксобрания Главный архитектор Пензенской области высказался на тему установки вышек связи
Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан увеличены на 70 рублей Обнародованы результаты оценки качества условий оказания услуг в учреждениях соцсферы
Житель Пензы лишился почти 650 тыс. рублей в надежде защитить сбережения Фонд ЖКХ одобрил заявку на финансирование энергоэффективного капремонта дома в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement