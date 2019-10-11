Ежемесячные выплаты отдельным категориям граждан увеличены на 70 рублей Общество

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Размер ежемесячных денежных выплат, которые полагаются отдельным категориям граждан, решено увеличить в Пензенской области на 70 рублей с 1 сентября 2019 года. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания региона приняли в ходе 24-й очередной сессии в пятницу, 11 октября.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан, который пояснил, что ветеранам труда, военной службы, труженикам тыла и женщинам, награжденным медалью «Материнская доблесть» I или II степеней, размер выплаты предлагается увеличить с 430 до 500 рублей, реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 480 до 550 рублей.

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«Для увеличения размера ежемесячной денежной выплаты из бюджета Пензенской области на 2019 год дополнительно потребуется 31 млн. рублей», — уточнил он, добавив, что средства на эти цели уже заложены.

В итоге изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области» поддержаны большинством голосов: 26 депутатов высказались «за», один воздержался.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, право на ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей с 1 сентября 2019 года в Пензенской области имеют 108 тыс. 542 человека — 107 тыс. 872 ветерана труда и военной службы, 495 тружеников тыла и 175 обладательниц медалей «Материнская доблесть».

Выплата в 550 рублей полагается 574 реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

При расчете суммы бюджетных средств, необходимых для осуществления выплаты, были учтены расходы на доставку денег получателям.