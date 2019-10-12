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Пензенец выплатит компенсацию за причинение побоев чужому ребенку на детской площадке

10:55 | 12.10.2019 | Общество

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Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования местной жительницы, которая просила взыскать в пользу своего 9-летнего сына компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей с мужчины, причинившему ему побои на детской площадке во дворе дома.

Пензенец выплатит компенсацию за причинение побоев чужому ребенку на детской площадке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, инцидент произошел 12 августа 2018 года.

«В обоснование своих требований истица указала, что в тот день ее сын гулял во дворе, около 19.00 она услышала его крик, а когда выбежала на улицу, мальчик держался за шею, задняя часть которой была красная. Рядом с ним стоял мужчина, который утверждал, что не трогал ребенка. По словам мальчика, тот подошел к нему, резко без повода схватил рукой за шею, сдавил и стал душить. Так как у сына женщины бронхиальная астма, он начал задыхаться», — пояснил собеседник агентства.

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Он уточнил, что впоследствии мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

«Ответчик в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился, пояснив, что в вечернее время находился дома, куда забежала его дочь, которая пожаловалась на то, что мальчик кидается в нее камнями. Он вышел на улицу, подошел к ребенку, взял его рукой за шею и предложил пройти к маме, а тот закричал. По словам мужчины, он сразу его отпустил, при этом физическую боль и телесные повреждения мальчику не причинял», — сказал представитель суда.

По его словам, изучив все обстоятельства дела, суд определил размер компенсации морального вреда в сумме 22 тыс. рублей, а также ответчик должен возместить расходы на услуги представителя — 10 тыс. рублей и на уплату госпошлины — 300 рублей.

«Решение вступило в законную силу», — уточнил собеседник агентства.

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