В Пензе утверждена программа по развитию ТОСов Общество

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Пензе и поддержка местных инициатив на 2020–2026 годы» утверждена постановлением, которое подписал и.о. мэра Сергей Волков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, на реализацию программы планируется направить 140,7 млн. рублей — по 20,1 млн. рублей ежегодно.

Читайте также

В Пензе за 4 года на реализацию инициатив горожан направлено 60 млн. рублей — мэр

Предполагается, что к концу 2026 года количество учрежденных ТОСов, в том числе зарегистрированных в качестве некоммерческих организаций, составит 48 единиц; проведенных при их участии социально значимых мероприятий и акций — не менее 840; реализованных проектов и инициатив — минимум 252.

В числе других задач, которые намечено решить с помощью программы, названы повышение уровня информированности жителей о территориальном общественном самоуправлении, развитие благотворительности и добровольчества, а также увеличение количества граждан, вовлеченных в обсуждение вопросов местного значения.

К основным рискам, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, отнесены пассивность населения, недостаточное финансирование и неэффективное расходование бюджетных средств.