13 пензенских НКО получат более 27 млн. рублей в виде президентских грантов Общество

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Тринадцать некоммерческих организаций Пензенской области получат на реализацию своих проектов более 27 млн. рублей по итогам второго в 2019 году конкурса президентских грантов.

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Максимальная сумма — 11 млн. 271 тыс. 112 рублей одобрена автономной некоммерческой организации «Творческое объединение «ПензаХобби», которое возглавляет Людмила Тимакова. Организация намерена реализовать проект «Капля солнца» шагает по стране». Он предусматривает разработку, внедрение и тиражирование долгосрочного механизма социализации, реабилитации, трудовой адаптации и обучения для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также создание сообщества инклюзивных ремесленных проектов на территории страны.

Ассоциация разработчиков программного обеспечения «Секон», президентом которой является Максим Семенкин, а исполнительным директором Евгения Сотина, выиграла грант в 3 млн. 19 тыс. 490 рублей на проведение международной конференции «Secon-2020».

Фонд социальной поддержки населения «Святое дело» во главе с Любовью Шубенкиной потратит 1 млн. 915 тыс. 909 рублей на проект «Птицы белые». Он направлен на поддержку семей с детьми-инвалидами, подростками и молодыми людьми с церебральным параличом и ментальными нарушениями во вновь созданном центре.

Грант в 1 млн. 511 тыс. 395 рублей выиграла региональная общественная организация «Башмаковское землячество», председателем правления которой является Галина Теплякова. Данная НКО заявила на конкурс проект под названием «Духовно-просветительский центр «Благовест». Он предполагает создание и развитие центра, на базе которого дети и молодежь будут знакомиться с историей, культурой, заниматься интеллектуальным и творческим развитием, приобщаться к семейным традициям.

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» во главе с Ольгой Чистяковой получит грант в размере 1 млн. 474 тыс. 620 рублей на проект «Школа материнства». В его рамках намечено закупить телевизоры для размещения в детских поликлиниках и женских консультациях, на которых будут транслироваться специально записанные короткие видеофильмы для беременных женщин и молодых матерей.

Автономная некоммерческая организация по профилактике вредных привычек «Наука и образование», директором которой является Елена Панферова, получит 1 млн. 439 тыс. 200 рублей на проект «Современная профилактика». С его помощью планируется повысить информированность детей о влиянии алкоголя, табака и наркотиков на организм человека для аргументированного отказа от употребления, а также масштабировать программу ранней профилактики на территории Пензенской области.

1 млн. 265 тыс. 791 рубль решено выделить пензенскому областному отделению Российского детского фонда, председателем правления которого является Мария Гаврюшина. НКО заявила на конкурс проект «Мост» по созданию единого межведомственного и межтерриториального пространства для ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей.

Пензенское региональное отделение Всероссийского общества глухих выиграло грант в 1 млн. 187 тыс. 149 рублей на проект «За гранью тишины», призванного сделать доступным театральное искусство для неслышащих зрителей.

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Пензенская региональная общественная организация по развитию военно-патриотического движения «Воинское братство», возглавляемая Игорем Строителевым, получит 1 млн. 153 тыс. 400 рублей на проект «Буду в армии служить!» Это позволит провести цикл военно-прикладных, спортивных мероприятий для детей и молодежи города Заречного, посвященных памятным дням в Вооруженных силах РФ и направленных на повышение престижа военной службы у подрастающего поколения.

1 млн. 48 тыс. 310 рублей будет выделено местной спортивной общественной организации «Спорт для всех» города Сердобска, председателем которой является Сергей Лежнев. Заявленный НКО проект «Россия — страна героев», предусматривающего создание площадки для воркаута.

Пензенская региональная общественная организация «Общество по сохранению армянских традиций «Арагац», возглавляемая Сусанной Асатрян, получит 813 тыс. 840 рублей на проведение регионального фестиваля «Суворовская каша» в национальном колорите в селе Суворово Лунинского района.

Пензенская региональная общественная организация «Объединение родителей детей-инвалидов», возглавляемая Ольгой Гаевской, выиграла грант в размере 494 тыс. 682 рублей на проект, предусматривающий формирование навыков самообслуживания у детей, подростков и молодых людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в Пензе.

Еще один грант — 424 тыс. 434 рубля — получит первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства во главе с Юлией Кирюшиной. В планах — провести тренинговый лагерь «Активация».