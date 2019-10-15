В Пензе найдут способ поддержать фонд «Рука помощи бездомным животным» Общество

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил подчиненным проработать вопрос об оказании поддержки региональному благотворительному фонду «Рука помощи бездомным животным», представители которого обратились к главе региона через соцсети.

Фото: Pnzreg.ru

Информируя губернатора о деятельности некоммерческой организации, исполнительный директор фонда Дарья Жалнина сообщила, что НКО была создана в 2013 году, а позднее на ее базе основан центр «Питомец», где кошек и собак лечат, стерилизуют и содержат, пока им не найдут новых хозяев.

По словам общественницы, «Питомец» располагается на арендованных площадях, но фонд намерен построить полноценный приют.

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«Сейчас вся деятельность фонда «Рука помощи бездомных животных» осуществляется на благотворительные пожертвования граждан. Строительство приюта позволило бы осуществлять нашу деятельность более масштабно. Кроме того, с 2020 года вступают в силу новые нормы федерального закона, согласно которым попавшее в отлов уличное животное не может быть доставлено никуда, кроме приюта», — пояснила Дарья Жалнина в ходе встречи, состоявшейся в правительстве Пензенской области вечером в минувший понедельник, 14 октября.

В свою очередь Иван Белозерцев отметил, что проблема бездомных животных характерна для многих российских регионов.

«Ее нужно решать. Мы проработаем варианты помощи фонду в этом нужном и важном деле», — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.